Курс доллара подскочил почти на 1,63 рубля, евро укрепилось почти на 1,29 рубля

Центральный Банк России с 22 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 56,4783 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 162,92 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 57,1133 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 128,73 копейки.