Мурманская область. Арктика (16+)15.05.23 16:35
Курс доллара подскочил почти на 1,9 рубля, евро - почти на 1,84 рубля
Центральный Банк России с 13 мая 2023 года установил официальный курс доллара в размере 79,1004 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 189,63 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 86,0862 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 183,62 копейки.
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Последние комментарии
Алина
13.05.23 12:22
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Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
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Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
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