Курс доллара подскочил почти на 1,9 рубля, евро - почти на 1,84 рубля

Центральный Банк России с 13 мая 2023 года установил официальный курс доллара в размере 79,1004 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 189,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,0862 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 183,62 копейки.