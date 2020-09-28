Курс доллара подскочил почти на 1,9 рубля, евро – на 1,8 рубля

Центральный банк России с 29 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 78,6713 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 185,18 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,4790 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 181,53 копейки.