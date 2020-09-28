Мурманская область. Арктика (16+)28.09.20 13:55
Курс доллара подскочил почти на 1,9 рубля, евро – на 1,8 рубля
Центральный банк России с 29 сентября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 78,6713 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 185,18 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 81,4790 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 181,53 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-
Последние комментарии
NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
Комментарий к новости:Тарифам дали добро расти!
KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
-Скоро в эфире20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Розничные цены на мороженую рыбу продолжили рост-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил почти на 1,9 рубля, евро – на 1,8 рубля-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)В школу – по новому порядку