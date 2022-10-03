Курс доллара подскочил почти на 2,27 рубля, евро вырос почти на 1,66 рубля

Центральный Банк России с 4 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 57,5664 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 226,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 54,3947 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 165,68 копейки.