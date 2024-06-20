Курс доллара подскочил почти на 2,79 рубля, евро вырос на 2,36 рубля

Центральный Банк России с 21 июня 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5185 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 36,33 копейки.

Официальный курс доллара в размере 85,4176 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 278,94 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,4543 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 236,29 копейки.