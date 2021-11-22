Курс доллара подскочил почти на 69 копеек, евро подрос почти на 19 копеек

Центральный банк России с 23 ноября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,4506 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 68,89 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,7715 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 18,70 копейки.