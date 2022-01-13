Курс доллара показывает слабую динамику по отношению к другим основным мировым валютам

Цены на нефть снижаются в четверг утром в рамках коррекции после роста в среднем на 5% за два торговых дня, свидетельствуют данные торгов. На рынке нефти в четверг утром наблюдается коррекционное снижение цен после того, как нефть марки Brent подорожала на 4,6%, а WTI — на 5,5% за два предыдущих торговых дня.

Как пишет 1prime.ru, такой динамике способствовали данные Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 7 января упали на 4,6 миллиона баррелей, или на 1,1%, до 413,3 миллиона баррелей. Ожидалось снижение на 1,9 миллиона. Запасы при этом оказались на минимальном уровне с недели по 5 октября 2018 года, когда показатель находился на уровне 409,9 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы сохраняли опасения по поводу перебоев с экспортом нефти из Казахстана из-за массовых протестов на фоне роста цен на сжиженный газ.

Курс доллара сегодня утром показывает слабую динамику по отношению к другим основным мировым валютам, инвесторы фиксируют прибыль после сигналов ФРС США об ужесточении монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. В начале сегодняшних торгов на Московской бирже доллар США и евро изменялись незначительно, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.