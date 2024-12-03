Курс доллара потерял почти 99 копеек, евро снизился на 78 копеек

Центральный Банк России с 4 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 14,5545 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,13 копейки.

Официальный курс доллара в размере 106,1878 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 98,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 112,0200 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 78,19 копейки.