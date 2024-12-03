Мурманская область. Арктика (16+)03.12.24 17:40
Курс доллара потерял почти 99 копеек, евро снизился на 78 копеек
Центральный Банк России с 4 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 14,5545 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,13 копейки.
Официальный курс доллара в размере 106,1878 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 98,80 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 112,0200 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 78,19 копейки.
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Последние комментарии
Лариса
01.12.24 12:31
Прекрасное мероприятие, спасибо организаторам за колоссальную работу,которая однозначно приносит пользу обществу, духовно развивает молодежь и просто приносит огромное удовольствие !
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
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