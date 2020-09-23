Курс доллара продолжает рост

Цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 0,7 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. При этом аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,3 миллиона баррелей.

Данные API усилили опасения рынков по поводу спроса, которые привели к распродаже на нефтяном рынке в понедельник. Растущее число случаев заражения коронавирусом во многих странах возобновило опасения по поводу спроса на топливо, поскольку увеличение темпов заболеваемости грозит новыми карантинными ограничениями.

«Нефть находится на неизведанной территории», — сказал агентству «Блумберг» аналитик «AxiCorp» Стивен Иннес.

Тем временем Национальная нефтяная корпорация Ливии 22 сентября объявила о снятии режим ЧС с крупнейшего нефтеналивного порта страны Зувейтина. Это позволит NOC возобновить производство и экспорт на мировые рынки.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 76,2630 рубля. По отношению к последней сделке 22 сентября доллар увеличился на 15,55 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась менее чем на копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке почти не изменился и составил 89,1413 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 34 копейки.