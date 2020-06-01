Курс доллара просел на 1 рубль, евро – на 91 копейку

Центральный банк России со 2 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 69,7114 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 104,06 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,6376 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 91,13 копейки.