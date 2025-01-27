Курс доллара просел на 1,13 рубля, евро теряет 44 копейки

Центральный Банк России с 28 января 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,3806 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 12,95 копейки.

Официальный курс доллара в размере 97,1320 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 113,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,7460 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 44,10 копейки.