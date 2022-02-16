Курс доллара просел на 1,15 рубля, евро теряет почти 96 копеек

Центральный банк России с 17 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 75,0141 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 115,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,3060 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 95,96 копейки.