Курс доллара просел на 1,22 рубля, евро теряет 68 копеек

Центральный Банк России с 1 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 92,0226 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 122,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,9345 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 68,19 копейки.