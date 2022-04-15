Курс доллара просел на 1,24 рубля, евро – на 93 копейки

Центральный банк России с 16 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 80,0437 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 124,43 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 87,0715 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 93,09 копейки.