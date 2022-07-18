Курс доллара просел на 1,27 рубля, евро теряет 73 копейки

Центральный Банк России с 19 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 56,5616 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 127,07 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 57,1526 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 73,25 копейки.