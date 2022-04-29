Курс доллара просел на 1,27 рубля, евро теряет 75 копеек

Центральный банк России с 30 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 71,0237 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 127,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,5589 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 75,28 копейки.