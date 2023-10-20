Курс доллара просел на 1,4 рубля, евро провалилось почти на 1,2 рубля

Центральный Банк России с 21 октября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 95,9053 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 140,21 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,4257 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 119,98 копейки.