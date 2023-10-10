Курс доллара просел на 1,42 рубля, евро теряет почти 1,35 рубля

Центральный Банк России с 11 октября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 99,9349 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 142,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,6864 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 134,58 копейки.