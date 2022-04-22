Курс доллара просел на 1,49 рубля, евро теряет почти 1,2 рубля

Центральный банк России с 23 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 73,5050 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 149,40 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,0249 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 119,90 копейки.