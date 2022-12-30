Курс доллара просел на 1,64 рубля, евро снизился на 42 копейки

Центральный Банк России с 31 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 70,3373 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 164,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,6553 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 42,12 копейки.