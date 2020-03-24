Курс доллара просел на 2 рубля, евро теряет почти 1,3 рубля

Центральный банк России с 25 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 78,8493 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 203,22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,4253 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 127,97 копейки.