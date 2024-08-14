Курс доллара просел на 2,65 рубля, евро теряет почти 25 копеек

Центральный Банк России с 15 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,0672 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,39 копейки.

Официальный курс доллара в размере 90,0055 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 265,37 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,3139 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 24,51 копейки.