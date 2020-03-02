Курс доллара просел на 66 копеек, евро теряет почти 31 копейку

Центральный банк России с 2 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 66,3274 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 66,35 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,4178 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 30,57 копейки.