Курс доллара просел на 80 копеек, а евро снизилось почти на 68 копеек

Центральный банк России с 23 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,6945 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 80,02 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,9227 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 67,56 копейки.