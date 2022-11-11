Курс доллара просел почти на 1,03 рубля, евро укрепилось почти на 54 копейки

Центральный Банк России с 12 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,2179 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 102,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,5416 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 53,79 копейки.