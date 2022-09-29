Курс доллара просел почти на 1,04 рубля, евро теряет почти 32 копейки

Центральный Банк России с 30 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 57,4130 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 103,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 55,4064 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 31,68 копейки.