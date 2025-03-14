Курс доллара просел почти на 1,05 рубля, евро теряет почти 65 копеек

Центральный Банк России с 15 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8167 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,63 копейки.

Официальный курс доллара в размере 85,5694 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 104,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,6087 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 64,72 копейки.