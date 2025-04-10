Курс доллара просел почти на 1,08 рубля, евро теряет почти 49 копеек

Центральный Банк России с 11 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5336 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 10,16 копейки.

Официальный курс доллара в размере 85,0159 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 107,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,6036 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 48,74 копейки.