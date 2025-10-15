Курс доллара просел почти на 1,12 рубля, евро теряет почти 96 копеек

Центральный Банк России с 16 октября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0216 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,74 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,8390 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 111,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,7258 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 95,58 копейки.