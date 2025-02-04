Курс доллара просел почти на 1,41 рубля, евро укрепилось на 19 копеек

Центральный Банк России с 5 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,2985 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,10 копейки.

Официальный курс доллара в размере 98,5336 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 140,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,6852 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 19,42 копейки.