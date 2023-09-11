Курс доллара просел почти на 1,42 рубля, евро потеряло 1,35 рубля

Центральный Банк России с 12 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,5083 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 141,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,5332 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 135,40 копейки.