Курс доллара просел почти на 1,65 рубля, евро теряет 4 копейки

Центральный Банк России с 23 января 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5443 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,27 копейки.

Официальный курс доллара в размере 98,2804 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 164,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,2419 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,37 копейки.