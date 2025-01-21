Курс доллара просел почти на 2,03 рубля, евро – на 1,76 рубля

Центральный Банк России с 22 января 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,7370 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 9,32 копейки.

Официальный курс доллара в размере 99,9282 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 202,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,2856 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 176,01 копейки.