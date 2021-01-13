Курс доллара просел почти на 74 копейки, евро теряет почти 54 копейки

Центральный банк России с 14 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,5264 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 73,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,7831 рубля за один евро, по равнению с предыдущим днём он снизился на 53,96 копейки.