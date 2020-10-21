Курс доллара просел почти на 75 копеек, евро теряет почти 22 копейки

Центральный банк России с 22 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,0322 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 74,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,3448 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 21,55 копейки.