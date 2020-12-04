Курс доллара просел почти на 95 копеек, евро – на 93 копейки

Центральный банк России с 5 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,2529 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 94,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,2618 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 93,28 копейки.