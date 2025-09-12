Курс доллара провалился на 1,28 рубля, евро ослаб почти на 41 копейку

Центральный Банк России с 13 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8263 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,10 копейки.

Официальный курс доллара в размере 84,3798 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 128,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,3304 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 40,63 копейки.