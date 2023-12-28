Курс доллара провалился на 1,4 рубля, евро снижается на 79 копеек

Центральный Банк России с 29 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,3041 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 140,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,5506 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 79,45 копейки.