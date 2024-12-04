Курс доллара провалился на 1,95 рубля, евро растерял прочти 1,82 рубля

Центральный Банк России с 5 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 14,2565 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 29,80 копейки.

Официальный курс доллара в размере 104,2361 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 195,17 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 110,2041 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 181,59 копейки.