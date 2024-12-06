Курс доллара провалился на 3,96 рубля, евро растерял почти 3,48 рубля

Центральный Банк России с 7 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5970 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 54,29 копейки.

Официальный курс доллара в размере 99,4215 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 396,22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 106,3040 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 347,62 копейки.