Курс доллара провалился почти на 1,92 рубля, евро потерял 1,6 рубля

Центральный Банк России с 21 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,1252 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 23,56 копейки.

Официальный курс доллара в размере 88,5103 рубля за один доллар. Как собщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 191,65 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,4831 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 160,03 копейки.