Курс доллара провалился почти на 2,99 рубля, евро теряет почти 2,92 рубля

Центральный Банк России с 13 октября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,9948 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 298,60 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,0350 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 291,94 копейки.