Мировые цены на нефть в среду утром незначительно снижаются на некотором ослаблении опасений по поводу поставок, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, во вторник представитель Минобороны России заявил о возвращении вооруженных сил РФ в места постоянной дислокации по окончании учений. Рынки восприняли это как определенную разрядку напряженности вокруг Украины. Опасения перебоев в цепочке поставок энергоносителей несколько ослабели.

Кроме того, инвесторы оценивают данные о запасах нефти в США. Американский институт нефти сообщил, что за минувшую неделю запасы опустились на 1,076 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,769 миллиона баррелей. Теперь рынки ждут официальную статистику от Минэнерго США.

Курс доллара растёт в среду утром перед публикацией протокола Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи понизился на 4749 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,2848 рубля.