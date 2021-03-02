Курс доллара растёт, цены на нефть во вторник утром снижаются

Цены на нефть во вторник утром снижаются в ожидании заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы опасаются, что альянс на фоне улучшения ситуации с коронавирусом может ослабить ограничения по добыче.

Трейдеры с некоторыми опасениями ожидают встреч ОПЕК+ 3-4 марта. Инвесторы «немного не уверены, продолжит ли ОПЕК оказывать ту поддержку, которую они оказывали в течение последних нескольких месяцев сокращением предложения», сказал агентству «Блумберг» аналитик «ANZ» Дэниэл Хайнс.

Если увеличение добычи будет сильнее, чем ожидает рынок, это может усложнить ситуацию в краткосрочной перспективе, т.к. спрос «все ещё демонстрирует признаки нестабильности», добавил эксперт.

Курс доллара растёт во вторник утром на фоне сильной статистики по США и прогресса в принятии пакета поддержки американской экономики, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным американского Института управления поставками, индекс деловой активности в промышленности США в феврале вырос до трехлетнего рекорда в 60,8% с январских 58,7%. Ожидался рост только до 58,8%.