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Мурманская область. Арктика (16+)02.03.22 10:30

Курс доллара растёт к евро третий день подряд вследствие глобального пессимизма

Мировые цены на нефть в среду утром подскочили на 5%, стоимость нефти Brent закрепляется выше 110 долларов за баррель, впервые с июля 2014 года, цена WTI приближалась к 110 долларам, свидетельствуют данные торгов.

Усилившиеся опасения по поводу срывов поставок нефти из-за санкций против России и ухода энергетических компаний из страны благоприятствуют удорожанию нефти. Так, о выходе с российского рынка уже объявили «BP», «Shell», «Equinor», «OMV», «Exxon Mobil», пишет 1prime.ru.

Не оказывает сильного давления на котировки решение стран Международного энергетического агентства (МЭА), которые во вторник договорились выбросить на рынок дополнительно 60 миллионов баррелей нефти из своего стратегического резерва. «Риски перебоев для такого значительного объёма поставок означают, что даже такая заметная доля высвобождаемых резервов может не оказать сдерживающего влияния», — приводит газета «Wall Street Journal» мнение старшего сырьевого стратега «ANZ» в Сиднее Дэниела Хайнза.

Кроме того, согласно данным Американского института нефти, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 25 февраля опустились на 6,1 миллиона баррелей. Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована Минэнерго страны вечером в среду.

Курс доллара растёт к евро третий день подряд вследствие глобального пессимизма, в то время как инвесторы следят за ситуацией вокруг Украины и санкциями против РФ, свидетельствуют данные торгов.

А в это время со 2 марта 2022 г. запрещён вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов  и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза,  сообщается в указе Президента РФ Владимира Путина. До настоящего времени лимитов на вывоз валюты из России не было: действовало лишь требование декларировать суммы от 10 тысяч долларов, а также, в рамках противодействия отмыванию капитала, объяснять происхождение наличности от 100 тысяч долларов. Эти нормы - единые для Евразийского экономического союза (помимо России, в него входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения).

Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка, говорится в заявлении крупнейшего банка РФ, который из-за военной операции на Украине подпал под санкции США и ЕС. «Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки», - заявляет пресс-служба кредитно-финансовой компании.

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