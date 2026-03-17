Профильные мероприятия, концерты, выставки и встречи с ветеранами отрасли: как Кольское Заполярье отметит День работника культуры РоссииПраздник Севера – 2026: северян и гостей региона приглашают в Ловозеро окунуться в атмосферу национальных видов спорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.03.26 10:30

Курс доллара растёт к основным мировым валютам

Цены на нефть растут утром во вторник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, в минувшие выходные несколько танкеров прошли по Ормузскому проливу, что повысило надежды на его скорое открытие. Однако в целом эта транспортная артерия остаётся перекрытой, а союзники США отказываются направлять туда по их призыву военные корабли для сопровождения гражданских судов. Американский лидер Дональд Трамп подверг союзников критике, обвинив их в неблагодарности за долгие годы поддержки.

По данным источников «Reuters», перекрытие Ормузского пролива вынудило ОАЭ - третьего по объёмам добычи члена ОПЕК - сократить производство нефти более чем наполовину.

Между тем Вашингтон готовится высвободить первую партию нефти из экстренных резервов, пишет «Trading Economics».

Курс доллара США растёт сегодня к евро, фунту стерлингов и японской иене. Инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке и влияние волатильных цен на нефть на экономику в целом и инфляцию в частности.

Накануне инфляционные опасения ослабли в результате снижения нефтяных котировок после успешного прохода ряда танкеров по Ормузскому проливу. Министр финансов США Скотт Бессент также заявил, что Вашингтон позволит Ирану продолжить поставки нефти по этой артерии, а американский президент Дональд Трамп призвал другие страны помочь в обеспечении безопасности коммерческих перевозок через неё, но некоторые ответили ему отказом.

Во вторник начинается двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого от регулятора ждут сохранения процентных ставок на прежнем уровне на фоне неопределенности в связи с ближневосточным конфликтом.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда во вторник отметил ускорение структурной инфляции в направлении целевых 2% и подчеркнул, что подъём цен должен сопровождаться заметным повышением зарплат.

Выступая в парламенте страны, Уэда спрогнозировал закрепление инфляции в районе 2% в период со второго полугодия 2026 финансового года (завершается в марте 2027 года) по следующий год включительно. При этом он воздержался от традиционной ремарки о том, что Банк Японии продолжит повышение ставок в случае дальнейшего восстановления экономики.

Министр финансов страны Сацуки Катаяма во вторник также повторила, что власти готовы принять «все доступные» меры против волатильных колебаний национальной валюты.

Евро по данным на 9.42 мск снизился к доллару на 0,23% и торгуется на уровне $1,1479 по сравнению с $1,1505 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару также уменьшилась на 0,23% - до $1,3289 против $1,3320 по итогам торгов в понедельник. Курс американской валюты в паре с иеной вырос на 0,21% - до 159,40 иены по сравнению со 159,07 иены на закрытие предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), повышается в ходе торгов на 0,37%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,19%. 

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,35/86,8 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 123 копейки, средний курс продажи вырос на 95 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,29-82,39 рубля за доллар.

Китайский юань подрос в начале торгов на Московской бирже, рубль понизился в ожидании новостей об ужесточении бюджетного правила. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,844 рубля (+2,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,99 копейки выше уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:50«ДНК России». Документальный цикл (16+)16:20«Нобелевские лауреаты». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»