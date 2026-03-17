Курс доллара растёт к основным мировым валютам

Цены на нефть растут утром во вторник, инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, в минувшие выходные несколько танкеров прошли по Ормузскому проливу, что повысило надежды на его скорое открытие. Однако в целом эта транспортная артерия остаётся перекрытой, а союзники США отказываются направлять туда по их призыву военные корабли для сопровождения гражданских судов. Американский лидер Дональд Трамп подверг союзников критике, обвинив их в неблагодарности за долгие годы поддержки.

По данным источников «Reuters», перекрытие Ормузского пролива вынудило ОАЭ - третьего по объёмам добычи члена ОПЕК - сократить производство нефти более чем наполовину.

Между тем Вашингтон готовится высвободить первую партию нефти из экстренных резервов, пишет «Trading Economics».

Курс доллара США растёт сегодня к евро, фунту стерлингов и японской иене. Инвесторы продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке и влияние волатильных цен на нефть на экономику в целом и инфляцию в частности.

Накануне инфляционные опасения ослабли в результате снижения нефтяных котировок после успешного прохода ряда танкеров по Ормузскому проливу. Министр финансов США Скотт Бессент также заявил, что Вашингтон позволит Ирану продолжить поставки нефти по этой артерии, а американский президент Дональд Трамп призвал другие страны помочь в обеспечении безопасности коммерческих перевозок через неё, но некоторые ответили ему отказом.

Во вторник начинается двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого от регулятора ждут сохранения процентных ставок на прежнем уровне на фоне неопределенности в связи с ближневосточным конфликтом.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда во вторник отметил ускорение структурной инфляции в направлении целевых 2% и подчеркнул, что подъём цен должен сопровождаться заметным повышением зарплат.

Выступая в парламенте страны, Уэда спрогнозировал закрепление инфляции в районе 2% в период со второго полугодия 2026 финансового года (завершается в марте 2027 года) по следующий год включительно. При этом он воздержался от традиционной ремарки о том, что Банк Японии продолжит повышение ставок в случае дальнейшего восстановления экономики.

Министр финансов страны Сацуки Катаяма во вторник также повторила, что власти готовы принять «все доступные» меры против волатильных колебаний национальной валюты.

Евро по данным на 9.42 мск снизился к доллару на 0,23% и торгуется на уровне $1,1479 по сравнению с $1,1505 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару также уменьшилась на 0,23% - до $1,3289 против $1,3320 по итогам торгов в понедельник. Курс американской валюты в паре с иеной вырос на 0,21% - до 159,40 иены по сравнению со 159,07 иены на закрытие предыдущей сессии.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), повышается в ходе торгов на 0,37%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,19%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,35/86,8 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 123 копейки, средний курс продажи вырос на 95 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,29-82,39 рубля за доллар.

Китайский юань подрос в начале торгов на Московской бирже, рубль понизился в ожидании новостей об ужесточении бюджетного правила. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,844 рубля (+2,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,99 копейки выше уровня действующего официального курса.