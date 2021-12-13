Курс доллара растёт по отношению к другим основным мировым валютам

Сегодня утром мировые цены на нефть растут более чем на 1% на снижении опасений по поводу штамма коронавируса «омикрон», свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, по мнению аналитиков «CBA», которое приводит газета «Wall Street Journal», ослабление опасений по поводу штамма «омикрон» помогает нефтяным рынкам «уклоняться от пессимистичных настроений».

Отсутствие особой реакции властей разных стран мира на выявление очередного штамма нового коронавируса приближает перспективы восстановления спроса на сырьевые товары, в том числе на нефть.

Кроме того, нефтяные инвесторы находятся в ожидании публикации доклада ОПЕК+ позднее в понедельник.

Курс доллара в понедельник утром растёт по отношению к другим основным мировым валютам в преддверии очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.