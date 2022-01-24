Мировые цены на нефть в понедельник утром растут на увеличении спроса на нее, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на нефтяном рынке в понедельник утром наблюдается положительная динамика, чему способствует высокий спрос на «чёрное золото». Рост на рынке нефти наблюдается пять недель подряд. Так, за прошлую неделю марка Brent подорожала на 2%, а WTI — на 1,5%.

«Несмотря на достижение рекордного числа заразившихся коронавирусом во многих частях мира, это не повлияло на спрос на нефть так сильно, как ожидал рынок», — сообщили газете «Wall Street Journal» аналитики «ANZ».

Сегодня утром курс доллара растёт по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании сигналов Федеральной резервной системы США о скором повышении ставки рефинансирования, свидетельствуют данные торгов.

На 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи повысился на 6174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,1389 рубля.