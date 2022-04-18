Курс доллара растёт по отношению к другим основным мировым валютам

Цены на нефть растут в понедельник утром на фоне ситуации в Ливии, где два экспортных порта прекратили работу из-за акций протеста против действующего премьер-министра Абдулы Хамида Дбейба.

Ливийская государственная нефтекомпания «National Oil Corp.» в воскресенье объявила о приостановке добычи на месторождении «El Feel» на западе страны, обеспечивающего производство нефти в объеме порядка 65 тысяч баррелей в сутки. В результате прекратились поставки на экспортный терминал «Mellitah».

Как пишет finmarket.ru, кроме того, по данным агентства «Bloomberg», из-за акций протеста была остановлена работа экспортного терминала «Зуветина» на Западе Ливии.

15 апреля торги нефтью не проводились из-за выходных в Великобритании и США. «Цены растут, поскольку опасения дефицита поставок перевешивают ожидания ослабления спроса в Китае», - отмечает управляющий партнер «SPI Asset Management» Стивен Иннес.

Конца российско-украинскому конфликту пока не видно, и многие трейдеры отказываются продлять контракты на закупку энергоресурсов в РФ, таким образом, самостоятельно вводя санкции против себя, говорит эксперт.

Тем временем, вице-премьер РФ Александр Новак считает, что российские нефть и газ не удастся заместить на мировом рынке на горизонте 5-10 лет. Даже заявления о прекращении поставок энергоресурсов из России приводят к всплескам цен на мировых рынках, физические же ограничения чреваты новыми историческими рекордами, заявил Новак в статье, опубликованной в журнале «Энергетическая политика».

А в это время курс доллара в понедельник утром растёт по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании сигналов о повышении базовой ставки Федрезервом США, свидетельствуют данные торгов.