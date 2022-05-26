Курс доллара растёт по отношению к другим основным мировым валютам

Нефтяной рынок продолжает расти после подъёма накануне на данных Министерства энергетики США, показавших снижение запасов нефти и бензина в США перед началом автомобильного сезона.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 мая, уменьшились на 1,02 млн баррелей - до 419,8 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2,13 млн баррелей.

Как пишет finmarket.ru, ранее на этой неделе появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничения экспорта нефтепродуктов из страны для сдерживания роста цен на бензин и дизельное топливо. «Пока Штаты не спешат идти этим путём и фокусируются на высвобождении нефти из стратегического резерва», - говорит Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в «ING».

«Хотя продажа нефти из резерва может несколько снизить цены на нефть, этот шаг не поможет справиться с нехваткой бензина», - цитирует эксперта «Market Watch».

Курс доллара в четверг утром растёт по отношению к другим основным мировым валютам после публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов. На рынке американской валюты в четверг утром наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают опубликованный в среду вечером протокол майского заседания ФРС США.

По данным Московской биржи, курс доллара в начале торгов растёт на 64 копейки, до 59,97 рубля, евро — на 13 копеек, до 60,76 рубля.